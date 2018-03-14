Ремонт квартир

О компании

Наша организация занимается качественным и профессиональным ремонтом квартир в Санкт-Петербурге, строительством коттеджей и домов в северной столице и по области, начиная с 2009 года.

Мы готовы предоставить ремонтные и строительные услуги любого уровня сложности. Успешно работая на рынке столь длительный срок, мы накопили бесценный опыт и практические знания. И поэтому способны успешно выполнить самые разные строительные задачи, и в том числе, провести высококлассный, но недорогой ремонт квартиры под ключ.