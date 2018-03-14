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Полный спектр ремонтных работ: от разработки дизайн-проекта до строительного надзора.Подробнее
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Разработка эскизного дизайн проект и подготовка пакета документов, чертежей и планов.Подробнее
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Приемка квартир
Поможем выявить недостатки застройщика при сдаче квартиры. Проведем тепловизионное обследование, проверим радиационный фон, концентрацию аммиака. Составим план квартиры.
Мы предоставляем ремонтные и строительные услуги любого уровня сложности в Санкт-Петербурге. Успешно выполняем самые разные строительные задачи, и в том числе, высококлассный, но недорогой ремонт квартиры под ключ.
Наша организация занимается качественным и профессиональным ремонтом квартир в Санкт-Петербурге, строительством коттеджей и домов в северной столице и по области, начиная с 2009 года.
Мы готовы предоставить ремонтные и строительные услуги любого уровня сложности. Успешно работая на рынке столь длительный срок, мы накопили бесценный опыт и практические знания. И поэтому способны успешно выполнить самые разные строительные задачи, и в том числе, провести высококлассный, но недорогой ремонт квартиры под ключ.
В нашей команде только высококвалифицированные специалисты со стажем работ более 10 лет.
Оплата производится по факту выполненных работ и никаких предоплат.
Работы всегда сдаются вовремя и в оговоренные сроки. Гарантируем высочайшее качество работ.
Оптимальные цены на ремонт квартир и отделку помещения. Действует система скидок для постоянных клиентов.
Отзывы
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Плюсы:
1. Цена
2. Качество
3. Коммуникация с клиентом
4. Клиентоориентированность
5. Официальное оформление всех документов
6. Материалы привозят в квартиру, оплату производили после пересчёта и проверки количества.
Минус:
Сроки (обещали выполнить за три месяца, но закончили ремонт через четыре)
Хочу оставить свои впечатления. Долго подыскивала и интересовалась, какие строительные компании делают ремонт квартир в Санкт-Петербурге, предложений на рынке очень много, но выбрать порой буквально не из чего! Соседи из нашего ЖК "Эталон на Неве", мне порекомендовали вашу компанию. Конечно же волновалась так как для меня компания совсем не знакомая, но качество ремонта было выполнено на очень высоком уровне. Меня ваши ребята как - то сразу успокоили и заверили в том, что халтуры и недоделок с их стороны не будет, поверила и не сожалею! В результате парни провели большой объём работы. Благодарю всех за прекрасную организацию работы и сделанный ремонт.
- Хочу оставить свой отзыв и поблагодарить всех участников ремонта моей трехкомнатной квартиры в ЖК "Приморский Квартал". Заказывали в начале сентября в «ВЕРТИКАЛЬСТРОЙ» дизайн и ремонт квартиры под ключ. Первым делом, хочу выразить свои позитивные впечатления и благодарность дизайнеру Ксении, она умничка, подготовила дизайн проект в течении трёх недель и провела полный технический надзор по выполнению работ. Моя жена очень довольна как идеями так и реализацией. Так же хочу поблагодарить прораба Антона, максимально быстро и качественно решал все вопросы. Очень понравилось что в компании работают разные специалисты то есть например электрик это конкретно узкоспециализированный мастер тоже самое с сантехником и девочками малярами. В настоящее время уже все работы завершены. Просто не верилось, что все это можно было выполнить за такое время. Ставлю всем крепкую пятерку за качество и организацию.
- Здравствуйте. У меня двухкомнатная квартира по Стачек. Ремонт в моей квартире не проводился уже 18 лет, очень долго собирались, а тут зять взял инициативу в свои руки, ну и пришлось заняться выбором бригады. Посоветовал мне дети компанию Вертикальстрой, так как у их друзей они уже делали отделку и о них положительные отзывы. Хорошо, что есть такие организации, как ваша, где можно заказать ремонт квартиры под ключ и не переживать, что на какие-то отдельные работы придется еще куда-то обращаться и кого-то звать. Парни знают свое дело, идут на встречу практически во всех вопросах, получила от них максимум рекомендаций за что им отдельная благодарность. Ремонт квартиры выполнен очень качественно. Спасибо Вам большое.
- Давно уже хотела сделать ремонт в своей квартире, но никак не могла решиться выбрать строительную организацию по ремонту квартир в Санкт-Петербурге. Хорошо, что знакомый в этих делах разбирается и посоветовал ваших специалистов. Действительно все сделали просто идеально и не пришлось за ними заносить хвосты по мелочам, как это бывает очень часто в подобных случаях. Поэтому, вам всем большое спасибо.
- Сам технарь, поэтому толк в ремонте знаю и разбираюсь во всем. Но в виду того, что занят на работе, ремонт квартиры пришлось делать не самому, а с помощью компании "РСК "ВЕРТИКАЛЬСТРОЙ". С ребятами договорился сразу, что все буду проверять тщательно. Скажу честно, был приятно удивлен, так как за все время ремонта обнаружил только пару незначительных косяков. Все остальное выполнено отлично. Рекомендую всем, кому нужно делать ремонт квартиры.